«Нижний Новгород» обыграл ВЭФ в баскетбольной ЛЧ

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Российский клуб «Нижний Новгород» одержал победу над латвийским клубом ВЭФ в матче заключительного, 14-го тура группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.
«Нижний Новгород» обыграл ВЭФ в баскетбольной ЛЧ
  • © championsleague.basketball

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась со счётом 81:74 в пользу гостей.

В составе «Нижнего Новгорода» 24 очка набрал Брендон Браун. Ещё 18 очков команде принёс Евгений Бабурин. 15 очков в свой актив записал Антон Астапкович.

За ВЭФ 21 очко набрал Лестер Медфорд. Кристиян Краина и Янис Блумс записали в свой актив по 12 очков. Ещё 11 очков набрал Ксавьер Тэймс.

Таким образом, «Нижний Новгород», уже обеспечивший себе путёвку в плей-офф, занял третье место в группе C с показателем девять побед и пять поражений.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Эфесу» в баскетбольной Евролиге.

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