«Нью-Йорк Никс» отправил в отставку президента команды

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» объявил об отставке Стива Миллса с должности президента по баскетбольным операциям.

Как сообщает пресс-служба клуба, исполнять обязанности Милла будет генеральный менеджер «Никс» Скотт Перри.

Миллс работал в «Никс» с 2013 года. За этот период команда ни разу не вышла в плей-офф НБА, её лучшим результатом стало девятое место в Восточной конференции в сезоне-2013/14.

В текущем сезоне «Никс» занимает 13-е место в конференции с показателем 15 побед и 36 поражений.

Ранее сообщалось, что «Торонто» продлил победную серию в НБА до 11 матчей.