Биатлонистка Вилухина намерена посетить слушания своей апелляции в CAS

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Российская биатлонистка Ольга Вилухина намерена присутствовать на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), который будет рассматривать её апелляцию на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Играх и об аннулировании их результатов на Олимпиаде в Сочи.
Биатлонистка Вилухина намерена посетить слушания своей апелляции в CAS
  • РИА Новости

По словам супруга спортсменки, Валерия Иванова, которые передаёт ТАСС, она поедет на слушания в Лозанну.

Он также назвал подачу апелляции абсолютно верным шагом, а также добавил, что его жену и других спортсменок оговорили.

Вилухина, Ольга Зайцева и Яна Романова после решения МОК об их пожизненном отстранении от Игр наряду с другими российскими спортсменами подали иски в CAS, который перенёс их рассмотрение на более поздний срок, поскольку спортсменки не претендовали на участие в Олимпиаде-2018.

На Играх-2014 в Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призёром в эстафете с Романовой и Зайцевой.

Ранее стала известна дата слушаний в CAS по делу биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной.

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