Биатлонистка Вилухина намерена посетить слушания своей апелляции в CAS
- РИА Новости
По словам супруга спортсменки, Валерия Иванова, которые передаёт ТАСС, она поедет на слушания в Лозанну.
Он также назвал подачу апелляции абсолютно верным шагом, а также добавил, что его жену и других спортсменок оговорили.
Вилухина, Ольга Зайцева и Яна Романова после решения МОК об их пожизненном отстранении от Игр наряду с другими российскими спортсменами подали иски в CAS, который перенёс их рассмотрение на более поздний срок, поскольку спортсменки не претендовали на участие в Олимпиаде-2018.
На Играх-2014 в Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призёром в эстафете с Романовой и Зайцевой.
Ранее стала известна дата слушаний в CAS по делу биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной.