Федерация бокса России оплатит адвокатов для Кушиташвили

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, как организация намеревается помочь арестованному Георгию Кушиташвили.
Федерация бокса России оплатит адвокатов для Кушиташвили
  • РИА Новости

«Всё это будет длиться не один день. Мы будем помогать Кушиташвили, в том числе и с адвокатами», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у Кушиташвили было обнаружено наркотическое вещество.

Суд принял решение арестовать Кушиташвили до 1 апреля. Отмечается, что Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее сообщалось, что Кушиташвили исключён из сборной России.

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