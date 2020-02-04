Федерация бокса России оплатит адвокатов для Кушиташвили

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, как организация намеревается помочь арестованному Георгию Кушиташвили.

«Всё это будет длиться не один день. Мы будем помогать Кушиташвили, в том числе и с адвокатами», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Кушиташвили и другой боксёр, Овик Оганнисян, были задержаны в Москве. Как сообщается, при задержании двукратный чемпион России ударил одного из сотрудников Росгвардии. Впоследствии при обыске у Кушиташвили было обнаружено наркотическое вещество.

Суд принял решение арестовать Кушиташвили до 1 апреля. Отмечается, что Оганнисян проходит по делу свидетелем.

Ранее сообщалось, что Кушиташвили исключён из сборной России.