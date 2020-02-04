Китайское антидопинговое агентство приостановило свою деятельность из-за коронавируса

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) на время приостановило работу из-за эпидемии коронавируса в стране.

«В сложившейся ситуации мы вынуждены быть осторожными, чтобы не подвергать опасности спортсменов, а также официальных лиц, проводящих тестирование. Мы признаём важность антидопинговых мероприятий, однако забота о здоровье людей является приоритетом. Как только ситуация улучшится, CHINADA возобновит работу», — приводит France 24 слова источника в Международном агентстве тестирования (ITA).

Ранее сообщалось, что Гран-при «Формулы-1» в России и Китае могут поменять местами из-за вспышки коронавируса.