Китайское антидопинговое агентство приостановило свою деятельность из-за коронавируса

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Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) на время приостановило работу из-за эпидемии коронавируса в стране.
Китайское антидопинговое агентство приостановило свою деятельность из-за коронавируса
  • РИА Новости

«В сложившейся ситуации мы вынуждены быть осторожными, чтобы не подвергать опасности спортсменов, а также официальных лиц, проводящих тестирование. Мы признаём важность антидопинговых мероприятий, однако забота о здоровье людей является приоритетом. Как только ситуация улучшится, CHINADA возобновит работу», — приводит France 24 слова источника в Международном агентстве тестирования (ITA).

Ранее сообщалось, что Гран-при «Формулы-1» в России и Китае могут поменять местами из-за вспышки коронавируса.

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