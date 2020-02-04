Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс».
Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в НХЛ
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Скотиабанк-Арене» в Торонто, завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Флориды» хет-трик на счету Марка Писика, также забрасывали Джонатан Юбердо и Майк Хоффман. У хозяев отличились Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

Российский вратарь команды гостей Сергей Боброский отразил 31 бросок из 34-х. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Панарин набрал одно очко.

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