Передача Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Торонто» в НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча, проходившая на «Скотиабанк-Арене» в Торонто, завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Флориды» хет-трик на счету Марка Писика, также забрасывали Джонатан Юбердо и Майк Хоффман. У хозяев отличились Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс.

Российский вратарь команды гостей Сергей Боброский отразил 31 бросок из 34-х. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Даллас» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Панарин набрал одно очко.