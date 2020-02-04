«Даллас» обыграл «Рейнджерс» в НХЛ, Панарин набрал одно очко

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, проходившая в ««Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе «Далласа» забрасывали Джо Павелски (дважды), Стивен Джонс, Блейк Комо и Кори Перри. У «Нью-Йорка» отличились Павел Бучневич, Бретт Хауден и Брендан Лемье.

Российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился результативной передачей. На счету его партнёра по команде Павла Бучневича одна заброшенная шайба. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 33 броска из 36. Нападающий «Старз» Александр Радулов не сумел отметиться результативными действиями.

Ранее легендарный хоккеист Дионн выразил уверенность в том, что Овечкин сможет забросить 800 шайб в НХЛ.