Трамп перепутал штаты США, поздравляя «Канзас-Сити» с победой в Супербоуле

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Президент США Дональд Трамп ошибся, поздравляя клуб «Канзас-Сити Чифс» с победой в финале плей-офф Национальной футбольной лиги — Супербоуле.
Трамп перепутал штаты США, поздравляя «Канзас-Сити» с победой в Супербоуле
  • Reuters

Глава Соединённых Штатов в своём Twitter опубликовал пост, в котором поздравил «Чифс» с победой, отметив, что команда представляет «великий штат Канзас». Лидер государства перепутал город Канзас-Сити из штата Миссури с одноимённым городом в штате Канзас. 

Трампа раскритиковали за это в комментариях, после чего он удалил оригинальный пост и опубликовал заново, но уже в исправленном варианте.

Ранее сообщалось, что Супербоул начался с минуты молчания в память о Коби Брайанте.

  • © https://mobile.twitter.com/realDonaldTrump

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