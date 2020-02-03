Трамп перепутал штаты США, поздравляя «Канзас-Сити» с победой в Супербоуле

Президент США Дональд Трамп ошибся, поздравляя клуб «Канзас-Сити Чифс» с победой в финале плей-офф Национальной футбольной лиги — Супербоуле.

Глава Соединённых Штатов в своём Twitter опубликовал пост, в котором поздравил «Чифс» с победой, отметив, что команда представляет «великий штат Канзас». Лидер государства перепутал город Канзас-Сити из штата Миссури с одноимённым городом в штате Канзас.

Трампа раскритиковали за это в комментариях, после чего он удалил оригинальный пост и опубликовал заново, но уже в исправленном варианте.

Ранее сообщалось, что Супербоул начался с минуты молчания в память о Коби Брайанте.