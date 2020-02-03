Боец UFC Ян рассказал о частоте проверок на допинг

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Российский боец UFC Пётр Ян рассказал о частоте проверок Американским антидопинговым агентством (USADA) на запрещённые препараты.
Боец UFC Ян рассказал о частоте проверок на допинг
  • Reuters

«За полтора года проверили около десяти раз. Получается, практически каждый месяц. Я думаю, что если бы что-то нашли, меня бы здесь с вами не было», — рассказал Ян RT.

Он отметил, что допинг-офицеры посещали его в различных странах.

«Я мог быть в Омске, Екатеринбурге, Таиланде, США — ко мне прилетали неоднократно. И до, и после поединка, и в период акклиматизации», — добавил боец.

Ранее Ян рассказал, как вышел на бой после укусов ядовитых медуз.

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