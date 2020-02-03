Ян рассказал, как вышел на бой после укусов ядовитых медуз

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Российский боец UFC Пётр Ян рассказал, что вышел на бой с Джимми Риверой, несмотря на беспокоившие его последствия укусов ядовитых медуз.
Ян рассказал, как вышел на бой после укусов ядовитых медуз
  • Reuters

«Перед боем меня искусали ядовитые медузы в Таиланде. В день вылета температура была 39,5. Тогда был сезон медуз, а я запланировал часовой заплыв. Очень многие люди тогда в больницы попадали, но им там сразу ставили капельницы, а я должен был улетать на следующий день. Тело начало жечь ещё в воде, и после 12-часового перелёта из меня как будто выжали все соки. Состояние было совершенно убитое, а надо было ещё вес сгонять. Не хотелось драться», — рассказал Ян RT.

Он отметил, что вышел на поединок, несмотря на истощение организма, и в итоге сумел одержать победу решением судей.

«Надо же быть профессионалом. Но тогда я просто насмотрелся роликов с Александром Усиком, который перед каждым боем совершает заплыв на шесть-семь километров. И решил тоже себя проверить», — добавил боец.

Ранее Ян рассказал о своих интересах, помимо занятий смешанными единоборствами.

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