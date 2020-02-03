Ян о своих интересах вне ММА: «Игру престолов» я даже не смотрел

Российский боец UFC Пётр Ян рассказал о своих интересах помимо занятий смешанными единоборствами.

«Раньше мне очень нравились боевые фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом. Вообще люблю иностранное кино. Конечно, в этом плане Голливуд — на первом месте. Музыку слушаю самую разную, по настроению. Что-то тяжёлое, например метал или Rammstein, не люблю. А так могу и что-то спокойное послушать, и хиты. Любимого исполнителя нет. Хотя раньше нравился Майкл Джексон. Любимый сериал? Честно говоря, даже вспомнить какие-то иностранные сериалы мне сложно. «Игру престолов» даже не смотрел», — рассказал Ян RT.

Он отметил, что никогда особо не увлекался видеоиграми.

«Когда-то немного играл в Counter-Strike. Но это не было моим серьёзным увлечением. Играл ли в UFC? Нет, не покупаю, но вот когда в следующем релизе добавят меня, куплю домой, чтобы сын играл. Сам особо не умею», — добавил боец.

Он также рассказал, какие виды спорта, помимо ММА, его интересуют.

«Люблю пейнтбол. Что касается, к примеру, футбола и хоккея, то я не фанат, особо не смотрю. Раньше сам играл в мини-футбол за «Норильский никель», но сейчас мне больше нравятся экстремальные виды спорта — фристайл, мотокросс», — подытожил боец.

Ранее Ян рассказал, какие вещи он ни за что не стал бы рекламировать.