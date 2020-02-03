Ян о рекламе: сидеть с бутылкой — это неправильно для спортсмена

Российский боец UFC Пётр Ян рассказал, какую продукцию он не стал бы рекламировать.

«Думаю, это касается алкоголя и сигарет. Считаю, что сидеть с бутылкой — это неправильно для спортсмена», — рассказал Ян RT.

Он отметил, что также не стал бы рассматривать вариант с изготовлением собственного виски, как это сделал Конор Макгрегор.

«К тому же наша страна никогда не славилась изготовлением таких напитков»,— пояснил боец.

Он также высказал мнение о частых появлениях Макгрегора с алкоголем на публичных мероприятиях и пресс-конференциях UFC.

«Это его право. А если UFC это позволяет, значит, и они не против. К тому же они ведь сами на этом зарабатывают. Реклама алкоголя, вообще, нередко встречается в сфере единоборств, даже водку продвигают», — добавил Ян.

Ранее Серроне ответил на обвинения в сдаче боя Макгрегору.