Ян о рекламе: сидеть с бутылкой — это неправильно для спортсмена
- @UFCEurope
«Думаю, это касается алкоголя и сигарет. Считаю, что сидеть с бутылкой — это неправильно для спортсмена», — рассказал Ян RT.
Он отметил, что также не стал бы рассматривать вариант с изготовлением собственного виски, как это сделал Конор Макгрегор.
«К тому же наша страна никогда не славилась изготовлением таких напитков»,— пояснил боец.
Он также высказал мнение о частых появлениях Макгрегора с алкоголем на публичных мероприятиях и пресс-конференциях UFC.
«Это его право. А если UFC это позволяет, значит, и они не против. К тому же они ведь сами на этом зарабатывают. Реклама алкоголя, вообще, нередко встречается в сфере единоборств, даже водку продвигают», — добавил Ян.
Ранее Серроне ответил на обвинения в сдаче боя Макгрегору.