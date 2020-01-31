Серроне ответил на обвинения в сдаче боя Макгрегору

Американский боец Дональд Серроне отреагировал на обвинения болельщиков в том, что он умышленно проиграл ирландцу Конору Макгрегору на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

В комментариях к своему посту в Instagram, где некоторые фанаты обвиняли Серроне в сдаче боя, американский боец ответил одному из болельщиков: «Вы думаете, это смешно? Ты думаешь, я такой человек, который продаст свою душу? Сделай мне одолжение и отпишись от меня, если ты так считаешь».

19 января Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд в первом раунде на турнире UFC 246. Эта победа стала для него 22-й в карьере при четырёх поражениях. Серроне же потерпел 14-е поражение в MMA.

Ранее сообщалось, что Нейт Диас обвинил Макгрегора и Серроне в постановочном поединке.