СМИ: World Athletics ужесточила регламент из-за кроссовок Кипчоге

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) объявила об изменениях регламента в части экипировки спортсменов.

Соответствующий релиз был опубликован пресс-службой World Athletics. В нём указаны новые нормы касаемо обуви атлетов, в частности, что им теперь запрещено использовать обувь, специально разработанную под них. Теперь кроссовки должны находиться в свободной продаже не менее четырёх месяцев, чтобы участник мог надеть их на соревнования.

Как сообщает NBC News, World Athletics пошла на такие меры опасаясь гонки технологий и вероятного получения спортсменами так называемого технического допинга.

Данный вопрос возник после того, как кениец Элиуд Кипчоге победил в Лондонском марафоне с рекордным временем — 1 час 59 минут 40,2 секунды. Это достижение не было зафиксировано официально из-за статуса забега, однако после того, как ещё ряд атлетов, использовавших обувь того же бренда, что и Кипчоге, победили в 31 из 39 марафонов в 2019 году, в World Athletics обеспокоились такой ситуацией и, проведя расследование, ужесточили свой регламент.

Отмечается, что если какая-то обувь вызовет сомнения у World Athletics, она имеет право провести технологическую экспертизу. Также был наложен мораторий на изобретение новых технологий в создании кроссовок до окончания Олимпиады в Токио.

Ранее сообщалось, что World Athletics может полностью исключить ВФЛА.