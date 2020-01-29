World Athletics может полностью исключить ВФЛА

Антикоррупционная легкоатлетическая организация Athletics Integrity Unit (AIU) опубликовала заявление относительно санкций в отношении российской лёгкой атлетики.

Согласно заявлению, AIU не видит причин для возобновления выдачи разрешений россиянам выступать в нейтральном статусе. Помимо этого, в организации считают, что надо учитывать полное отсутствие раскаяния с российской стороны, что и повлияло на повторение ситуации.

В связи с этим AIU предлагает применить строгие санкции, вплоть до полного исключения ВФЛА из World Athletics.

21 ноября AIU временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и ещё четверых сотрудников организации. Они обвиняются в содействии в подделке документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко предоставил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

Ранее сообщалось, что врач сборной России по футболу заявил о желании возглавить ВФЛА.