Врач сборной России по футболу заявил о желании возглавить ВФЛА

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Председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС), главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов в среду выдвинет свою кандидатуру на выборы руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Врач сборной России по футболу заявил о желании возглавить ВФЛА
  • Эдуард Безуглов (справа) / © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Желание баллотироваться в президенты ВФЛА есть. Присутствует стремление помочь нашей лёгкой атлетике, а уж в какой должности — вопрос вторичный. Окончательное решение приму сегодня-завтра», — цитирует Безуглова ТАСС.

Также врач сборной России по футболу заявил, что готов помогать другим кандидатам в президенты в случае их победы.

«Для меня самое главное — иметь реальный фронт работы. Я готов выполнять её в открытом для общественности и максимально эффективном режиме. Если президентом станет Борзаковский, то готов помогать ему во всех вопросах. Уверен, даже за год, который остаётся до следующих выборов, можно успеть сделать очень многое. В частности, заслужить доверие международных организаций, легкоатлетической общественности внутри страны, которая также, поверьте, очень ждёт перемен», — добавил Безуглов.

Ранее сообщалось, что Борзаковский стал кандидатом в президенты ВФЛА.

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