Швед: Брайант много сделал для баскетбола и мог сделать ещё больше

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Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед поделился мыслями о гибели пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта.
Швед: Брайант много сделал для баскетбола и мог сделать ещё больше
  • Reuters

«Очень жалко. Очень уважал этого человека. Очень грустно терять человека, который уже много сделал для баскетбола и мог сделать ещё больше. Очень, очень грустно», – приводит слова Шведа РИА Новости.

Матчи Единой лиги ВТБ, прошедшие 1 и 2 февраля, начинались с минуты молчания в память о 41-летнем Брайанте, погибшем 26 января в результате крушения вертолёта в окрестностях Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В аварии никто не выжил.

Ранее сообщалась, что Хайнс считает несправедливым сравнивать Брайанта с Джорданом.

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