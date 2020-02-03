Швед: Брайант много сделал для баскетбола и мог сделать ещё больше
- Reuters
«Очень жалко. Очень уважал этого человека. Очень грустно терять человека, который уже много сделал для баскетбола и мог сделать ещё больше. Очень, очень грустно», – приводит слова Шведа РИА Новости.
Матчи Единой лиги ВТБ, прошедшие 1 и 2 февраля, начинались с минуты молчания в память о 41-летнем Брайанте, погибшем 26 января в результате крушения вертолёта в окрестностях Лос-Анджелеса. Вместе с ним на борту находились его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек. В аварии никто не выжил.
Ранее сообщалась, что Хайнс считает несправедливым сравнивать Брайанта с Джорданом.