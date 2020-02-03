Чемпионка Australian Open Кенин поднялась в топ-10 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 3 февраля.

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, лидерство сохранила австралийка Эшли Барти. Румынка Симона Халеп поднялась на второе место, опередив чешку Каролину Плишкову. Украинка Элина Свитолина стала четвёртой, а швейцарка Белинда Бенчич — пятой.

Американка София Кенин, победившая на Australian Open, поднялась на седьмое место. Финалистка первого в сезоне турнира Большого шлема, испанка Гарбинье Мугуруса поднялась на 16-е место.

Первой ракеткой России осталась Екатерина Александрова, сохранившая 28-ю позицию. Анастасия Павлюченкова опустилась на 33-е место.

Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова и Анна Блинкова поднялись на 38-е, 49-е и 54-е места соответственно.

Дарья Касаткина опустилась на 72-ю позицию. Виталия Дьяченко осталась 89-й.

Анастасия Потапова выпала за пределы топ-100, заняв 101-ю строчку, Варвара Грачёва поднялась на 102-е место, а Маргарита Гаспарян опустилась на 107-ю позицию.

Мария Шарапова опустилась на 224 позиции и заняла 369-е место.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович стал первой ракеткой мира.