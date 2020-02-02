Футболист «Барселоны» Фати стал самым юным автором дубля в Примере
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- Reuters
Знаковое событие произошло в матче 22-го тура с «Леванте».
Фати дважды поразил ворота соперника с передач Лионеля Месси — на 30-й и 32-й минутах. Таким образом он, в возрасте 17 лет и 94 дня, стал самым молодым автором дубля в истории Примеры. Предыдущий рекорд принадлежал Хуанми Хименесу, в 2010 году дважды забившему «Реалк Сосьедад» в возрасте 17 лет и 115 дней.
Ранее Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.