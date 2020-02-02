Футболист «Барселоны» Фати стал самым юным автором дубля в Примере

Полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати стал самым молодым автором дубля в истории испанской Примеры.

Знаковое событие произошло в матче 22-го тура с «Леванте».

Фати дважды поразил ворота соперника с передач Лионеля Месси — на 30-й и 32-й минутах. Таким образом он, в возрасте 17 лет и 94 дня, стал самым молодым автором дубля в истории Примеры. Предыдущий рекорд принадлежал Хуанми Хименесу, в 2010 году дважды забившему «Реалк Сосьедад» в возрасте 17 лет и 115 дней.

Ранее Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.