«Краснодар» обыграл «Мальмё» в контрольном матче

Российский «Краснодар» одержал победу над шведским «Мальмё» в контрольном матче на сборе в Испании.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу российской команды.

Победу «Краснодару» принесли голы Ильи Воротникова и Даниила Уткина, забивших на 68-й и 72-й минутах.

Следующим соперником «Краснодара» на сборе в Испании станет чешская «Виктория Пльзень». Игра состоится 7 февраля. Позднее в тот же день российская команда сыграет с норвежским «Мьёндаленом».

Ранее сообщалось, что ЦСКА проведёт дополнительный контрольный матч на сборе в Испании.