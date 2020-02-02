СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

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Санкт-петербургский клуб «Зенит» не отпустил нападающего Артёма Дзюбу в лондонский «Тоттенхэм Хотспур».
СМИ: «Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», 31-летний форвард входил в шорт-лист наставника «шпор» Жозе Моуринью в качестве усиления на позицию травмированного Гарри Кейна.

Отмечается, что «Тоттенхэм» в зимнее окно переходов готов был как выкупить, так и арендовать Дзюбу, но трансфер не состоялся из-за нежелания «Зенита» отпускать своего игрока, а также из-за наличия предварительной договорённости о продлении контракта.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В разное время он играл за тульский «Арсенал», московский «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о возвращении Ригони из аренды.

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