Хоккеист «Бостона» Пастрняк назвал Овечкина невероятным снайпером

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Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк прокомментировал снайперскую гонку в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с российским форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
Хоккеист «Бостона» Пастрняк назвал Овечкина невероятным снайпером
  • Reuters

«Не особо об этом думаю, ведь сезон длинный. Осталось сыграть ещё 30 матчей. Ови разгоняется, рад за него. Он невероятный снайпер, играет в лиге долгие годы. С ним я точно не соревнуюсь», — цитирует Пастрняка официальный сайт лиги.

По его словам, ему гораздо важнее победа команды, а не личный результат.

Пастрняк лидирует в гонке снайперов, забросив 38 шайб. На счету Овечкина 37 голов, он располагается на втором месте.

Ранее Овечкин выразил готовность принять участие в следующем Матче звёзд НХЛ.

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