Рейнгольд заявил, что у него осталось двоякое впечатление от игры «Спартака» с «Ростовом»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру команды с «Ростовом» в матче первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.

«Двоякое впечатление от выступления «Спартака». Преимущество было только во втором тайме. Резиуан Мирзов и Зелимхан Бакаев оживили игру. Помог и вратарь «Ростова» Егор Седов, а до этого игра была очень шаткая», — цитирует эксперта «Советский спорт».

При этом он отметил, что красно-белые всё равно имели небольшое преимущество в первом тайме. Он также ещё раз выделил Мирзова, который, по его словам, прилично смотрелся на позиции центрфорварда. Кроме того, Рейнгольд вспомнил о словах наставника команды Доменико Тедеско, который заявил, что Мирзов выглядел убедительно.

«Можно самим додумывать, что он подразумевал. У «Спартака» на эту позицию пришел Александр Соболев. Есть Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. Хорошая конкуренция — мечта тренера», — добавил Рейнгольд.

«Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

Ранее Тедеско заявил, что доволен игрой «Спартака» в матче с «Ростовом».