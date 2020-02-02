«Рома» потерпела поражение от «Сассуоло» в Серии А

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Римская «Рома» потерпела поражение от «Сассуоло» в матче 22-го тура итальянской Серии А.
«Рома» потерпела поражение от «Сассуоло» в Серии А
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Встреча, прошедшая в Сассуоло, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Сассуоло» принесли голы Франческо Капуто, оформившего дубль, а также мячи Филипа Джурича и Жереми Бога.

«Рома» ответила голами Эдина Джеко и Жордана Верету, реализовавшего пенальти. С 69-й минуты римляне играли вдесятером — за вторую жёлтую карточку по ходу матча с поля был удалён Лоренцо Пеллегрини.

«Рома» с 39 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 26 очками — 13-й.

Ранее сообщалось, что «Зенит» объявил о возвращении Ригони из аренды.

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