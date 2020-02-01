Сёмин рассказал о травме Антона Миранчука

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о травме полузащитника команды Антона Миранчука, которую он получил в матче с белградским «Партизаном» в рамках первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер.

«Голеностоп. Но пока о чем-то говорить рано, непонятно, завтра будет более подробная информация», — цитирует Сёмина РИА Новости.

Миранчук был заменён на 18-й минуте и отправился на медобследование.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук может пропустить остаток сезона из-за травмы.