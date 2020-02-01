Бывший помощник Клоппа назначен спортивным директором московского «Динамо»

Бывший помощник Юргена Клоппа в дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле» Желько Бувач назначен спортивным директором московского «Динамо».

Соглашение с боснийским специалистом рассчитано на 2,5 года, сообщает официальный сайт клуба. Как следует из анонса «Динамо», Бувач «обладает серьезным авторитетом в футбольном сообществе и всеми необходимыми навыками для принятия решений по комплектованию команды, исходя из оперативных и стратегических задач».

Также указывается, что новый сотрудник бело-голубых выступал с Клоппом за «Майнц», а впоследствии в качестве ассистента главного тренера дважды выиграл Бундеслигу с «Боруссией» и Лигу Европы — с «Ливерпулем».

Ранее сообщалось, что суд оставил без движения иск «Локомотива» к Геркусу из-за отсутствия некоторых документов.