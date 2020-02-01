Слуцкая призналась, что первой из россиян выполнила прыжок с поднятой вверх рукой

Двукратный олимпийский призёр по фигурному катанию Ирина Слуцкая объявила о том, что первой из российских спортсменов выполнила прыжок с поднятой вверх рукой.

«Это произошло в 1997 году, в самом расцвете моей спортивной карьеры. Моему тренеру Жанне Громовой пришла невероятная идея. Она сказала мне: «‎Ира, а давай попробуем сделать прыжок с рукой вверх, как Брайан Бойтано!» До этого момента никто из российских фигуристов этого не делал. Да и среди иностранных, кроме Бойтано, тоже. Поначалу я даже не могла представить, что это возможно. Училась, пробовала — и всё вышло! Оказалось, ничего сложного в этом и не было», — написала Слуцкая в своём аккаунте в Instagram, сопроводив пост видео с выполнением данного технического элемента.

Ранее сообщалось, что Навка показала растяжку, хотя изначально сомневалась в своих возможностях.