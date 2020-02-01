Слуцкая призналась, что первой из россиян выполнила прыжок с поднятой вверх рукой
- РИА Новости
«Это произошло в 1997 году, в самом расцвете моей спортивной карьеры. Моему тренеру Жанне Громовой пришла невероятная идея. Она сказала мне: «Ира, а давай попробуем сделать прыжок с рукой вверх, как Брайан Бойтано!» До этого момента никто из российских фигуристов этого не делал. Да и среди иностранных, кроме Бойтано, тоже. Поначалу я даже не могла представить, что это возможно. Училась, пробовала — и всё вышло! Оказалось, ничего сложного в этом и не было», — написала Слуцкая в своём аккаунте в Instagram, сопроводив пост видео с выполнением данного технического элемента.
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А вы знали, что я была первой в России, кто сделал ЭТО?😲 Друзья, сегодня я решила немного с вами пооткровенничать, поностальгировать и поделиться одной забавной и поучительной историей из своего личного жизненного опыта. ⠀ Это произошло в 1997 году, в самом расцвете моей спортивной карьеры. Тогда я готовилась к очередному новому сезону...И тут моему тренеру, Громовой Жанне Фёдоровне, пришла невероятная идея! Она сказала мне: «Ира, а давай попробуем сделать прыжок с рукой вверх, как Брайан Бойтано!» Ох, видели бы вы моё лицо в тот момент.😅 До этого момента НИКТО из российских фигуристов этого не делал!!! Да и иностранных ( кроме Бойтано) тоже. Поначалу я даже не могла представить, что это возможно. Однако, в случае успеха, мы обе знали, это точно будет супер-эффектно! Так, в принципе, всё и произошло.😉💥 ⠀ Ну а дальше, как в пословице говорится: глаза боятся, а руки делают (в данном случае рука 😅)! Училась, пробовала, и всё вышло! Оказалось, ничего сложного в этом и не было. ⠀ Думаю, многие захотят узнать, почему же я не продолжила выполнять другие прыжки с поднятой рукой? Ответ простой и немого печальный: к сожалению, в то время каждое усложнение должно было поднимать оценку...должно, но..... В каждое свое движение я вкладывала все силы и старалась усложнить любой элемент, чтобы получить наивысшую оценку. (Все элементы делала с шагов, выполняла самые сложные дорожки на одной ноге и даже вращение Бильман с двух ног). А тут ещё эта рука, на которую никто не обращал ни капли внимания.😅 ⠀ Даже в этом я стала первооткрывательницей! (сам велосипед не изобретала, но одной из первых покататься успела😉) Как вам мой прыжок? 🙋♀⛸ ⠀ #ИринаСлуцкая #Слуцкая #фигурноекатание #выступление #олимпийскийчемпион #вотэтопрыжок
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