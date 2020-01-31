Тедеско поблагодарил Цорна за покупку Соболева

Главный тренер московского «Спартака» заявил, что клубу необходим был форвард типа Александра Соболева.

«Это правда, Соболев понравился мне в матче «Крыльев Советов» со «Спартаком». Мы следили за ним пристально, и появилась идея его приобрести. Мы нуждаемся в нём на 100%, нуждаемся в форварде такого плана. Я благодарен Томасу Цорну, который смог приобрести его для нас, он проделал хорошую работу», — приводит слова Тедеско Sport24.

Александр Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды из «Крыльев Советов» с последующим правом выкупа.

Ранее Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом».