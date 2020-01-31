Тедеско поблагодарил Цорна за покупку Соболева
- Александр Соболев
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«Это правда, Соболев понравился мне в матче «Крыльев Советов» со «Спартаком». Мы следили за ним пристально, и появилась идея его приобрести. Мы нуждаемся в нём на 100%, нуждаемся в форварде такого плана. Я благодарен Томасу Цорну, который смог приобрести его для нас, он проделал хорошую работу», — приводит слова Тедеско Sport24.
Александр Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды из «Крыльев Советов» с последующим правом выкупа.
Ранее Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом».