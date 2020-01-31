Президент ФФККР пригласил министра спорта на тренировку к Тутберидзе

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков пригласил министра спорта России Олега Матыцина понаблюдать за тренировкой известного тренера Этери Тутберидзе.

«Мы хотим, чтобы министр посетил тренировки наших фигуристов. В том числе посмотрел, как тренируется группа Этери Тутберидзе. Там есть целая плеяда не только девчонок, но и мальчишек, двигающих фигурное катание вперёд», — цитирует Горшкова пресс-служба Минспорта.

Ученицы Этери Тутберидзе Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все призовые места в финале Гран-при, чемпионате Европы и первенстве России.

Ранее Бестемьянова выразила мнение, что во взрослом фигурном катании стоит сделать две возрастные группы.