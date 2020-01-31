Президент ФФККР пригласил министра спорта на тренировку к Тутберидзе
- РИА Новости
«Мы хотим, чтобы министр посетил тренировки наших фигуристов. В том числе посмотрел, как тренируется группа Этери Тутберидзе. Там есть целая плеяда не только девчонок, но и мальчишек, двигающих фигурное катание вперёд», — цитирует Горшкова пресс-служба Минспорта.
Ученицы Этери Тутберидзе Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все призовые места в финале Гран-при, чемпионате Европы и первенстве России.
Ранее Бестемьянова выразила мнение, что во взрослом фигурном катании стоит сделать две возрастные группы.