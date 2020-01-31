Президент ФФККР пригласил министра спорта на тренировку к Тутберидзе

Короткая ссылка
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков пригласил министра спорта России Олега Матыцина понаблюдать за тренировкой известного тренера Этери Тутберидзе.
Президент ФФККР пригласил министра спорта на тренировку к Тутберидзе
  • РИА Новости

«Мы хотим, чтобы министр посетил тренировки наших фигуристов. В том числе посмотрел, как тренируется группа Этери Тутберидзе. Там есть целая плеяда не только девчонок, но и мальчишек, двигающих фигурное катание вперёд», — цитирует Горшкова пресс-служба Минспорта.

Ученицы Этери Тутберидзе Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли все призовые места в финале Гран-при, чемпионате Европы и первенстве России.

Ранее Бестемьянова выразила мнение, что во взрослом фигурном катании стоит сделать две возрастные группы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить