Моуринью оценил работу «Тоттенхэма» на трансферном рынке в зимнее окно
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«Я доволен. Было бы лучше, если бы мы купили форварда. Нам нужен нападающий, чтобы получить сбалансированный состав, который будет способен решать сложные задачи в трёх турнирах. Учитывая трудности трансферного рынка в январе, было нелегко заполучить форварда, способного решать наши текущие проблемы и помочь нам в будущем. Не ожидаю, что мы приобретём кого-то ещё. Окно ещё не закрыто, потому всё может случиться, но я ничего не жду. Я всем доволен. Если это невозможно, значит, невозможно», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Единственным трансфером «Тоттенхэма» в зимнее окно переходов является приобретение вингера Стивена Бергвейна из нидерландского ПСВ.
Ранее «Интер» объявил о переходе Эриксена.