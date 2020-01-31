Моуринью оценил работу «Тоттенхэма» на трансферном рынке в зимнее окно

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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что хотел бы видеть в команде ещё одного нападающего, однако уже не ждёт никаких подписаний от клуба до закрытия трансферного окна.
Моуринью оценил работу «Тоттенхэма» на трансферном рынке в зимнее окно
  • © Matt McNulty/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Я доволен. Было бы лучше, если бы мы купили форварда. Нам нужен нападающий, чтобы получить сбалансированный состав, который будет способен решать сложные задачи в трёх турнирах. Учитывая трудности трансферного рынка в январе, было нелегко заполучить форварда, способного решать наши текущие проблемы и помочь нам в будущем. Не ожидаю, что мы приобретём кого-то ещё. Окно ещё не закрыто, потому всё может случиться, но я ничего не жду. Я всем доволен. Если это невозможно, значит, невозможно», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Единственным трансфером «Тоттенхэма» в зимнее окно переходов является приобретение вингера Стивена Бергвейна из нидерландского ПСВ.

Ранее «Интер» объявил о переходе Эриксена.

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