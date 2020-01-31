Моуринью оценил работу «Тоттенхэма» на трансферном рынке в зимнее окно

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что хотел бы видеть в команде ещё одного нападающего, однако уже не ждёт никаких подписаний от клуба до закрытия трансферного окна.

«Я доволен. Было бы лучше, если бы мы купили форварда. Нам нужен нападающий, чтобы получить сбалансированный состав, который будет способен решать сложные задачи в трёх турнирах. Учитывая трудности трансферного рынка в январе, было нелегко заполучить форварда, способного решать наши текущие проблемы и помочь нам в будущем. Не ожидаю, что мы приобретём кого-то ещё. Окно ещё не закрыто, потому всё может случиться, но я ничего не жду. Я всем доволен. Если это невозможно, значит, невозможно», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

Единственным трансфером «Тоттенхэма» в зимнее окно переходов является приобретение вингера Стивена Бергвейна из нидерландского ПСВ.

Ранее «Интер» объявил о переходе Эриксена.