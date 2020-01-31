Мостовой прокомментировал переход Смолова в «Сельту»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход форварда Фёдора Смолова в испанскую «Сельту».
Мостовой прокомментировал переход Смолова в «Сельту»
  • ©rccelta.es

«Переход в «Сельту» считаю показательным поступком. Он согласился на аренду в команду, которая находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании и борется за выживание, а мог остаться дома, в «Локомотиве», идущем среди лидеров РПЛ», — заявил Мостовой в беседе с Inforeactor.

Как считает эксперт, Смолов идёт в «Сельту», чтобы доказать игрой свою состоятельность.

По мнению Мостового, футболист может столкнуться с трудностями, поскольку ему предстоит сменить Москву на пусть и красивый, но небольшой город.

«Смолову необходимо работать, тренироваться, чтобы как можно быстрее попробовать себя в деле, желаю ему удачи», — добавил эксперт.

Ранее бывший защитник сборной России Виктор Онопко оценил переход Смолова.

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