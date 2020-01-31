«Амур» впервые с 2016 года победил ЦСКА в КХЛ

Хабаровский «Амур» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Амуру» принесли шайбы Михала Йордана, Томаша Зогорны и Гинека Зогорны, оформившего дубль.

ЦСКА ответил голами Максима Шалунова, Антона Слепышева и Андрея Светлакова.

Эта победа над армейцами стала для «Амура» первой с сентября 2016 года. Таким образом хабаровская команда продлила серию из побед до трёх матчей, которой предшествовали шесть поражений подряд. ЦСКА, в свою очередь, не сумел продлить свою выигрышную серию, прервавшуюся на отметке в шесть игр.

Ранее сообщалось, что Никита Нестеров планирует продолжить карьеру в ЦСКА.