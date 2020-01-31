Хоккеист Нестеров планирует продолжить карьеру в ЦСКА

Защитник и капитан московского хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров заявил, что планирует продолжить карьеру в столичной команде.

«На протяжении полутора лет мой агент регулярно общался со многими клубами НХЛ, были серьёзные предложения, от которых не просто отказываться. Но пока для меня важно играть за команду, в которой я могу развиваться наиболее успешно, добиваясь поставленных целей», — приводит слова Нестерова «Газета.Ru».

Он отметил, что ведёт предварительные переговоры с руководством ЦСКА о новом контракте сроком на пять лет.

«Так что своё будущее связываю с Россией и ЦСКА», — добавил 26-летний хоккеист.

Нестеров, являющийся воспитанником челябинского «Трактора», был задрафтован в НХЛ в 2011 году в пятом раунде под общим 148-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг», за который отыграл три сезона, после чего на полгода перешёл в «Монреаль Канадиенс».

С 2017 года он играет за ЦСКА.

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