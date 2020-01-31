Бетербиев в августе проведёт боксёрский поединок в Санкт-Петербурге
- © arturbeterbiev
Об этом сообщил глава Федерации бокса России Умар Кремлёв, слова которого передаёт ТАСС.
Следующий бой Бетербиева состоится в канадском Квебеке 28 марта. Соперником 35-летнего россиянина станет представитель Китая Мэн Фаньлун. На кону поединка будет стоять пояс IBF.
На счету Бетербиева 15 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. При этом все победы он одержал нокаутом.
Ранее сообщалось, что в команде Сергея Ковалёва не рассматривают проведение боя в России.