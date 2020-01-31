Савин сменил Видгофа на посту гендиректора ХК «Трактор»

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» объявил о назначении Ивана Савина новым генеральным директором.
Савин сменил Видгофа на посту гендиректора ХК «Трактор»
  • @traktor1947

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба, 39-летний Савин сменил на должности Бориса Видгофа, который теперь в должности вице-президента сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности клуба и выстраивании отношений со спонсорами.

«Трактор» по итогам 55 матчей занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 47 очков.

Ранее сообщалось, что матч КХЛ между «Куньлунем» и рижским «Динамо» перенесён в Новосибирск из-за коронавируса.

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