Савин сменил Видгофа на посту гендиректора ХК «Трактор»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» объявил о назначении Ивана Савина новым генеральным директором.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба, 39-летний Савин сменил на должности Бориса Видгофа, который теперь в должности вице-президента сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности клуба и выстраивании отношений со спонсорами.

«Трактор» по итогам 55 матчей занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 47 очков.

Ранее сообщалось, что матч КХЛ между «Куньлунем» и рижским «Динамо» перенесён в Новосибирск из-за коронавируса.