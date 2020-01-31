СМИ: «Интер» хочет вернуть 36-летнего Пандева
- © Maurizio Borsari/AFLO
- globallookpress.com
По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 36-летний Пандев может покинуть «Дженоа», за который играет с 2015 года, уже в зимнее трансферное окно.
Отмечается, что в «Интере» хотят укрепить атакующую линию в преддверии решающей стадии чемпионской гонки в Серии А и уже начали работу по возвращению макендонского форварда, игравшего за нерадзурри в сезонах-2001/02 и 2010/11.
Ранее сообщалось, что «Интер» объявил о переходе Эриксена.