СМИ: «Интер» хочет вернуть 36-летнего Пандева

Миланский «Интер» заинтересован в возвращении в команду македонского форварда Горана Пандева.

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 36-летний Пандев может покинуть «Дженоа», за который играет с 2015 года, уже в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что в «Интере» хотят укрепить атакующую линию в преддверии решающей стадии чемпионской гонки в Серии А и уже начали работу по возвращению макендонского форварда, игравшего за нерадзурри в сезонах-2001/02 и 2010/11.

Ранее сообщалось, что «Интер» объявил о переходе Эриксена.