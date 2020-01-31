Василевский: чем больше российских голкиперов приходит в НХЛ, тем лучше

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказал мнение о выступлениях соотечественников в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«У нас в России очень хорошая школа. Что скрывать? Это так. Чем больше российских голкиперов приходит в НХЛ, тем лучше. Я считаю, это только плюс», — приводит слова Василевского пресс-служба лиги.

Он отметил, что Илья Самсонов и Игорь Шестёркин не просто так попали в НХЛ.

«Их даже на драфте выбирали высоко. Самсонов — понятное дело, талантливый парень. Его не просто так подписали в «Вашингтоне». Тем более он выступает за хорошую команду, и это, безусловно, помогает», — добавил россиянин.

25-летний Василевский играет в НХЛ с 2014 года и является обладателем «Везина Трофи». 22-летний Самсонов дебютировал в НХЛ в октябре 2019 года, с тех пор сыграв в 19 матчах, 15 из которых «Вашингтон» выиграл. 24-летний Шестёркин дебютировал в лиге в начале января и отыграл три матча, в двух из которых победил «Нью-Йорк Рейнджерс».

В НХЛ также играют Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Семён Варламов («Колорадо Эвеланш»), Александр Георгиев («Нью-Йорк Рейнджерс») и Антон Худобин («Даллас Старз»).

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