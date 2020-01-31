Гол и передача Гусева не спасли «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»

«Нью-Джерси Дэвилз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ньюарке, завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.

В основное время за «Нэшвилл» забили Маттиас Экхольм, Ник Бонино, Мэтт Дюшейн и Филип Форсберг, оформивший дубль.

«Нью-Джерси» ответил голами Павла Заха, оформившего дубль, Йеспера Братта, Джона Хейдена и Никиты Гусева, также записавшего в свой актив голевую передачу.

В овертайме команды не выявили сильнейшего. Победу «Предаторз» в серии послематчевых буллитов принёс бросок Дюшейна.

Ранее сообщалось, что шайба Ковальчука помогла «Монреалю» обыграть «Баффало» в матче НХЛ.