Итудис считает, что ЦСКА показал идеальный баскетбол в матче с «Химками»

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Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своей команды нах «Химками» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.
Итудис считает, что ЦСКА показал идеальный баскетбол в матче с «Химками»
  • globallookpress.com

«В первых трёх четвертях мы показали почти идеальный баскетбол. У нас с «Химками» принципиальное противостояние, и по сравнению с предыдущим матчем мы сыграли иначе. Мы смотрелись хорошо, особенно в первые 30 минут», — цитирует специалиста ТАСС.

Встреча, проходившая на «Арене Мытищи», завершилась победой ЦСКА со счётом 78:69. Самым результативным игроком армейцев Стал Майк Джеймс — 21 очко. У «Химок» больше всех набрал Алексей Швед, на счету которого 25 очков.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проиграл «Барселоне» в матче баскетбольной Евролиги.

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