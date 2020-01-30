Соболев признался, что не до конца верит в свой переход в «Спартак»

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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев поделился своими эмоциями от перехода в столичный клуб.
Соболев признался, что не до конца верит в свой переход в «Спартак»
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«Ещё не до конца верю в то, что это происходит со мной. Что я перешёл в «Спартак». Выйти на поле и сыграть в футболке с ромбом на груди — это большая честь и ответственность. Более титулованного и популярного клуба в России просто нет. Впереди много работы, чтобы заслужить уважение поклонников «Спартака», оправдать доверие руководства и тренеров. Никогда раньше не получал столько сообщений от болельщиков со словами поддержки. Это сильная мотивация. Вперёд, «Спартак», — написал Соболев в Instagram.

22-летний форвард перешёл в московский клуб на правах аренды из самарских «Крыльев Советов».

Ранее первый тренер Соболева выразил мнение, что нападающему будет трудно попасть в основу «Спартака».

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