Первый тренер Соболева считает, что нападающему будет тяжело попасть в основу «Спартака»

Александр Горбунов, первый тренер новичка московского «Спартака» Александра Соболева, поделился мнением о перспективах своего воспитанника в новом клубе.

«То, что в итоге он перешёл в «Спартак», для меня неожиданно. Когда сорвались другие варианты, я подумал, что он до лета останется в Самаре. Соболеву будет непросто попасть в основной состав «Спартака». Там есть Понсе и Джордан, просто так его в стартовый состав ставить не будут. Плюс в «Спартаке» большое давление фанатов, нужно сразу включиться. Надеюсь, с голами его прорвёт. Саша парень с характером, в Самаре его любили, а теперь всё нужно доказывать заново. Ему всего 22 года, потенциал у него большой. Сейчас есть полгода, чтобы себя зарекомендовать. Думаю, Саше удастся себя проявить», — цитирует Горбунова «Чемпионат».

Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне 22-летний форвард провёл 19 матчей за «Крылья Советов», в которых забил десять голов.

Ранее «Спартак» подтвердил аренду футболиста «Крыльев Советов» Соболева.