Владелец «Спартака» отреагировал на слова Веллитона о сорвавшемся переходе в «Ливерпуль»
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«Насколько я помню, по Веллитону к нам приходили запросы из Донецка и из «Рубина». Но, естественно, туда мы его не продали. Про «Ливерпуль» не знаю, тут сказать нечего», — цитирует Федуна Sport24.
Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Всего на его счету 133 матча и 61 гол в составе красно-белых. На данный момент он играет за «Аль-Васл» из ОАЭ.
Ранее Веллитон рассказал о несостоявшемся трансфере из «Спартака» в «Ливерпуль».