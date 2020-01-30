Владелец «Спартака» отреагировал на слова Веллитона о сорвавшемся переходе в «Ливерпуль»

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Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал слова бывшего форварда команды Веллитона о сорвавшемся трансфере в английский «Ливерпуль».
Владелец «Спартака» отреагировал на слова Веллитона о сорвавшемся переходе в «Ливерпуль»
  • © Alexander Chernykh/Russian Look
  • globallookpress.com

«Насколько я помню, по Веллитону к нам приходили запросы из Донецка и из «Рубина». Но, естественно, туда мы его не продали. Про «Ливерпуль» не знаю, тут сказать нечего», — цитирует Федуна Sport24.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Всего на его счету 133 матча и 61 гол в составе красно-белых. На данный момент он играет за «Аль-Васл» из ОАЭ.

Ранее Веллитон рассказал о несостоявшемся трансфере из «Спартака» в «Ливерпуль».

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