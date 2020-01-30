Экс-футболист «Спартака» Веллитон рассказал о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»

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Бывший нападающий московского «Спартака» бразилец Веллитон, который ныне выступает за «Аль-Васл» из ОАЭ, рассказал, что мог перейти в английский футбольный клуб «Ливерпуль».
Экс-футболист «Спартака» Веллитон рассказал о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»
  • © Nataliya Kondratenko/Russian Look
  • globallookpress.com

«Я знал, что у меня была возможность переехать в Англию. Трансфер сорвался, и я до сих пор не понимаю, почему ничего не получилось. Что за клуб делал «Спартаку» предложение? «Ливерпуль», — цитирует Веллитона Sport24.

По его словам, это было в 2009 или 2010 году, тогда у его агента возникли проблемы с руководством российского клуба, что могло повлиять на возможную сделку. 

«Агент рассказал мне о такой возможности только годы спустя», — добавил Веллитон.

Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год. Всего на его счету 133 матча и 61 гол в составе красно-белых.

Ранее агент футболиста из Буркина-Фасо Компаоре подтвердил интерес «Спартака».

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