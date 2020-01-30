Агент футболиста из Буркина-Фасо Компаоре подтвердил интерес «Спартака»

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Лансине Силуе, агент нападающего тунисского «Клуб Африкен» Бассиру Компаоре, подтвердил, что московский футбольный клуб «Спартак» сделал предложение его клиенту.
Агент футболиста из Буркина-Фасо Компаоре подтвердил интерес «Спартака»
  • РИА Новости

«Спартак» заинтересован в Компаоре, москвичи сделали предложение африканскому клубу», — цитирует агента Sport24.

По его словам, игрок хотел бы перейти в стан красно-белых. 

«Чемпионат России — это новый вызов, и он готов его принять», — добавил Силуе.

Компаоре провёл 22 матча за «Клуб Африкен», забил семь мячей и сделал три результативные передачи. В его активе также две игры за сборную Буркина-Фасо.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая.

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