Агент футболиста из Буркина-Фасо Компаоре подтвердил интерес «Спартака»

Лансине Силуе, агент нападающего тунисского «Клуб Африкен» Бассиру Компаоре, подтвердил, что московский футбольный клуб «Спартак» сделал предложение его клиенту.

«Спартак» заинтересован в Компаоре, москвичи сделали предложение африканскому клубу», — цитирует агента Sport24.

По его словам, игрок хотел бы перейти в стан красно-белых.

«Чемпионат России — это новый вызов, и он готов его принять», — добавил Силуе.

Компаоре провёл 22 матча за «Клуб Африкен», забил семь мячей и сделал три результативные передачи. В его активе также две игры за сборную Буркина-Фасо.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая.