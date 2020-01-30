Агент футболиста из Буркина-Фасо Компаоре подтвердил интерес «Спартака»
- РИА Новости
«Спартак» заинтересован в Компаоре, москвичи сделали предложение африканскому клубу», — цитирует агента Sport24.
По его словам, игрок хотел бы перейти в стан красно-белых.
«Чемпионат России — это новый вызов, и он готов его принять», — добавил Силуе.
Компаоре провёл 22 матча за «Клуб Африкен», забил семь мячей и сделал три результативные передачи. В его активе также две игры за сборную Буркина-Фасо.
Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется футболистом сборной Уругвая.