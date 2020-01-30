Джокович взял верх над Федерером в полуфинале Australian Open

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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл швейцарца Роджера Федерера в полуфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Джокович взял верх над Федерером в полуфинале Australian Open
  • Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 19 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:4, 6:2 в пользу второй ракетки мира.

В финале серб сыграет либо с представителем Германии Александром Зверевым, либо с австрийцем Домиником Тимом.

Джокович является семикратным победителем Открытого чемпионата Австралии. При этом он ещё и действующий чемпион турнира. Федерер же шесть раз выигрывал данный «мейджор».

Ранее сообщалось, что Гарбинье Мугуруса победила Симону Халеп и сыграет с Софьей Кенин в финале Australian Open.

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