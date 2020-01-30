Шлеменко намерен стать чемпионом UFC

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Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко заявил, что хочет стать чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Шлеменко намерен стать чемпионом UFC
  • © пресс-служба RCC

«Моя главная цель — не попробовать свои силы в UFC, а завоевать там пояс. У меня только такие цели. А что-то там пробовать или что-то кому-то доказывать — это нет», — цитирует россиянина «Спорт-Экспресс».

Он также выразил готовность выступать как в средней, так и в полусредней весовой категории, но отметил, что комфортней будет драться в дивизионе до 84 кг, так как не нужно будет заниматься сгонкой веса.

«Мы могли бы как Гастелум: быстро подняться до титула, просто выходя на коротких уведомлениях. Не нужно было бы тратить время на сгонки, можно было бы выступать очень часто. А ввязываться в сгонки веса не очень хочется», — добавил Шлеменко. 

Шлеменко является экс-чемпионом Bellator в среднем весе. На его счету 59 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Шлеменко ведёт переговоры с UFC. 

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