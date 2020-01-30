Скончалась чемпионка мира по стрельбе Ларичева

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Чемпионка мира и Европы по стендовой стрельбе Ирина Ларичева умерла в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.
Скончалась чемпионка мира по стрельбе Ларичева
  • © РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Стрелкового союза России. 

Ларичева побеждала в индивидуальных соревнованиях в дисциплине «трап» на чемпионате мира 2001-го года, становилась чемпионкой Европы 1999-го года и завоёвывала золото в Финале Кубка мира — 2008. Кроме того, она семь раз выигрывала ЧМ в командных соревнованиях и принимала участие в Олимпиадах 2004 и 2008 годов.

Ранее бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в ДТП.

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