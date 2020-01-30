Павлюченкова призналась, что размышляла о завершении карьеры

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о трудностях, которые испытывала в последние годы своей карьеры.

«Последние сезоны, в особенности прошлый, оказались очень тяжёлыми для меня. К счастью, этот отрезок уже позади. В прошлом году я действительно думала о завершении карьеры», — приводит слова Павлюченкову «Коммерсантъ».

28-летняя теннисистка пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе — 5:7, 3:6.

Ранее сообщалось, что австрийский теннисист Тим прокомментировал победу над Надалем на Australian Open.