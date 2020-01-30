Павлюченкова призналась, что размышляла о завершении карьеры

Короткая ссылка
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о трудностях, которые испытывала в последние годы своей карьеры.
Павлюченкова призналась, что размышляла о завершении карьеры
  • globallookpress.com

«Последние сезоны, в особенности прошлый, оказались очень тяжёлыми для меня. К счастью, этот отрезок уже позади. В прошлом году я действительно думала о завершении карьеры», — приводит слова Павлюченкову «Коммерсантъ».

28-летняя теннисистка пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе — 5:7, 3:6. 

Ранее сообщалось, что австрийский теннисист Тим прокомментировал победу над Надалем на Australian Open.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить