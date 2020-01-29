Австрийский теннисист Тим прокомментировал победу над Надалем на Australian Open
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«Весь матч прошёл на очень хорошем уровне, мы оба были в отличной форме, вот что может случиться, когда оба игрока в такой форме», — цитирует австрийца официальный сайт Australian Open.
По мнению теннисиста, ему повезло в некоторых моментах, а без этого невозможно одолеть такого легендарного игрока, как Надаль.
«Это теннис, тебе приходится иметь дело с такими сложными ситуациями, и я очень счастлив», — сказал Тим.
Тим победил Надаля в четвертьфинале Australian Open со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6). Таким образом, пятая ракетка мира выходит в полуфинал, в котором сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.
Надаль является лидером рейтинга ATP и победителем Открытого чемпионата Австралии 2009 года.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович станет первой ракеткой мира в случае победы на Australian Open.