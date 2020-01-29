Австрийский теннисист Тим прокомментировал победу над Надалем на Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился эмоциями после победы над испанцем Рафаэлем Надалем в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«Весь матч прошёл на очень хорошем уровне, мы оба были в отличной форме, вот что может случиться, когда оба игрока в такой форме», — цитирует австрийца официальный сайт Australian Open.

По мнению теннисиста, ему повезло в некоторых моментах, а без этого невозможно одолеть такого легендарного игрока, как Надаль.

«Это теннис, тебе приходится иметь дело с такими сложными ситуациями, и я очень счастлив», — сказал Тим.

Тим победил Надаля в четвертьфинале Australian Open со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6). Таким образом, пятая ракетка мира выходит в полуфинал, в котором сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Надаль является лидером рейтинга ATP и победителем Открытого чемпионата Австралии 2009 года.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович станет первой ракеткой мира в случае победы на Australian Open.