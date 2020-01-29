«Галатасарай» обыграл УНИКС в матче Еврокубка

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В матче четвёртого тура группового раунда баскетбольного Еврокубка турецкий «Галатасарай» одержал победу над казанским УНИКСом.
«Галатасарай» обыграл УНИКС в матче Еврокубка
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Встреча, проходившая на «Синан Эрдем Доум» в Стамбуле, завершилась со счётом 90:76 в пользу хозяев.

В составе «Галатасарая» самым результативным был Аарон Харрисон — 28 очков. за УНИКС больше всех набрал Эрик Макколлум — 24 очка.

«Галатасарай» добыл вторую победу на групповом этапе, УНИКС потерпел второе поражение, но по дополнительным показателям продолжает опережать турецкий клуб.

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