«Галатасарай» обыграл УНИКС в матче Еврокубка

В матче четвёртого тура группового раунда баскетбольного Еврокубка турецкий «Галатасарай» одержал победу над казанским УНИКСом.

Встреча, проходившая на «Синан Эрдем Доум» в Стамбуле, завершилась со счётом 90:76 в пользу хозяев.

В составе «Галатасарая» самым результативным был Аарон Харрисон — 28 очков. за УНИКС больше всех набрал Эрик Макколлум — 24 очка.

«Галатасарай» добыл вторую победу на групповом этапе, УНИКС потерпел второе поражение, но по дополнительным показателям продолжает опережать турецкий клуб.

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